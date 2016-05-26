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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3341334233433344

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 413
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 413
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:25

  vitaliian написав:
  casper12 написав:у веб-банкінг теж. З вчорашнього вечора.
бот у тг теж залишки не показує.

Не работает иб и телеграм бот :(

Telegram бот заработал
vitaliian
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Повідомлень: 112
З нами з: 06.04.16
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:43

  vitaliian написав:
  vitaliian написав:
  casper12 написав:у веб-банкінг теж. З вчорашнього вечора.
бот у тг теж залишки не показує.

Не работает иб и телеграм бот :(

Telegram бот заработал

ИБ с мобильным тоже)
Fylhtq
 
Повідомлень: 44
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 14:34

Support BForward, дето в в октябре банка ВДРУХ начислила плату за СМС-инфо по Друзяке у моей коллеги. Потом сменила план счетов, перенесла остатки и стала еще и %% на "возникшую" задолженость насчитывать. После моей просьбы стортнировали оте 17грн. НО!! Задолженности и %%, которые при этом возникли остались таки удержанными, т.е. банка т.о. наколядовала 1.30грн :lol: :lol: Зачем/почему, эт новый способ заработка на невнимательном и доверчивом клиенте? Банку времени своего и клиента не жалко?! :evil:
17/12/2018 Сторно Комісії за надання SMS послуги,
згідно тарифів банку, згідно СЗ № 14/1-2801 від 10.12.2018 р. 17,00

Дорогой Форвард, прошу наконец встряхнуться, привести себя в чувство, правильно оценить обстановку на поле, технично принять пасс и завершить свою комбинацию красивым голом. А финты оставьте для кого-то другого :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 26978
З нами з: 08.12.07
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Подякували: 3106 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:18

  clientage написав:А финты оставьте для кого-то другого :lol:
Финты фишка Аллы.
vitaliian
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Повідомлень: 112
З нами з: 06.04.16
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:49

  clientage написав:Support BForward, дето в в октябре банка ВДРУХ начислила плату за СМС-инфо по Друзяке у моей коллеги. Потом сменила план счетов, перенесла остатки и стала еще и %% на "возникшую" задолженость насчитывать. После моей просьбы стортнировали оте 17грн. НО!! Задолженности и %%, которые при этом возникли остались таки удержанными, т.е. банка т.о. наколядовала 1.30грн :lol: :lol: Зачем/почему, эт новый способ заработка на невнимательном и доверчивом клиенте? Банку времени своего и клиента не жалко?! :evil:
17/12/2018 Сторно Комісії за надання SMS послуги,
згідно тарифів банку, згідно СЗ № 14/1-2801 від 10.12.2018 р. 17,00

Дорогой Форвард, прошу наконец встряхнуться, привести себя в чувство, правильно оценить обстановку на поле, технично принять пасс и завершить свою комбинацию красивым голом. А финты оставьте для кого-то другого :lol:

Видел судебное решение, в котором клиент 0.50 грн отсудил у альфа банка, недоплаченых по депозиту. Судебные издержки были больше 200 грн. Может стоит каждому наказывать банк на 200 гривен, за каждую украденую гривну? Тогда и воровитость поубавится.

У меня эта недобанка украла 50 гривен, когда внезапно отменила льготный период. Скорейшей ВА этой шараге в новом 2019 году!
safonovstanislav
 
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З нами з: 10.05.14
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