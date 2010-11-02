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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:25
vitaliian написав: casper12 написав:
у веб-банкінг теж. З вчорашнього вечора.
бот у тг теж залишки не показує.
Не работает иб и телеграм бот
Telegram бот заработал
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Додано: Пон 31 гру, 2018 13:43
vitaliian написав: vitaliian написав: casper12 написав:
у веб-банкінг теж. З вчорашнього вечора.
бот у тг теж залишки не показує.
Не работает иб и телеграм бот
Telegram бот заработал
ИБ с мобильным тоже)
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Додано: Пон 31 гру, 2018 14:34
Support BForward
, дето в в октябре банка ВДРУХ начислила плату за СМС-инфо по Друзяке у моей коллеги. Потом сменила план счетов, перенесла остатки и стала еще и %% на "возникшую" задолженость насчитывать. После моей просьбы стортнировали оте 17грн. НО!! Задолженности и %%, которые при этом возникли остались таки удержанными, т.е. банка т.о. наколядовала 1.30грн
Зачем/почему, эт новый способ заработка на невнимательном и доверчивом клиенте? Банку времени своего и клиента не жалко?!
17/12/2018 Сторно Комісії за надання SMS послуги,
згідно тарифів банку, згідно СЗ № 14/1-2801 від 10.12.2018 р. 17,00
Дорогой Форвард, прошу наконец встряхнуться, привести себя в чувство, правильно оценить обстановку на поле, технично принять пасс и завершить свою комбинацию красивым голом. А финты оставьте для кого-то другого
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 31 гру, 2018 15:49
clientage написав:Support BForward
, дето в в октябре банка ВДРУХ начислила плату за СМС-инфо по Друзяке у моей коллеги. Потом сменила план счетов, перенесла остатки и стала еще и %% на "возникшую" задолженость насчитывать. После моей просьбы стортнировали оте 17грн. НО!! Задолженности и %%, которые при этом возникли остались таки удержанными, т.е. банка т.о. наколядовала 1.30грн
Зачем/почему, эт новый способ заработка на невнимательном и доверчивом клиенте? Банку времени своего и клиента не жалко?!
17/12/2018 Сторно Комісії за надання SMS послуги,
згідно тарифів банку, згідно СЗ № 14/1-2801 від 10.12.2018 р. 17,00
Дорогой Форвард, прошу наконец встряхнуться, привести себя в чувство, правильно оценить обстановку на поле, технично принять пасс и завершить свою комбинацию красивым голом. А финты оставьте для кого-то другого
Видел судебное решение, в котором клиент 0.50 грн отсудил у альфа банка, недоплаченых по депозиту. Судебные издержки были больше 200 грн. Может стоит каждому наказывать банк на 200 гривен, за каждую украденую гривну? Тогда и воровитость поубавится.
У меня эта недобанка украла 50 гривен, когда внезапно отменила льготный период. Скорейшей ВА этой шараге в новом 2019 году!
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safonovstanislav
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Додано: Пон 31 гру, 2018 17:52
safonovstanislav написав:
У меня эта недобанка украла 50 гривен, когда внезапно отменила льготный период. Скорейшей ВА этой шараге в новом 2019 году!
А ви - злий дядько! За 50 грн стільки зла набажати. Не боїтеся, що воно як бумеранг повернеться до вас?
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
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Додано: Пон 31 гру, 2018 20:18
KIM30 написав: safonovstanislav написав:
У меня эта недобанка украла 50 гривен, когда внезапно отменила льготный период. Скорейшей ВА этой шараге в новом 2019 году!
А ви - злий дядько! За 50 грн стільки зла набажати. Не боїтеся, що воно як бумеранг повернеться до вас?
Не зла, а справедливости. Воры должны сидеть в тюрьме, и никак иначе. Мы же в цивилизованном мире живём, вот и пользуются управляющие банка тем, что руку уже за такое не отсекают. А по справедливости, если засунул свою воровитую клешню человеку в карман - прими наказание. Это хорошо, что эти 50 гривен не последние были, как у тех, кто взял кредит, чтоб выжить
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Додано: Вів 01 січ, 2019 19:08
Я сказал горбатый...
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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Додано: Сер 02 січ, 2019 12:30
Тут проценты по депо 1-го числа или в зависимости даты открытия?
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ishvara
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Додано: Сер 02 січ, 2019 12:34
ishvara написав:
Тут проценты по депо 1-го числа или в зависимости даты открытия?
Депозиты - в день
Карты - 1 числа
Востаннє редагувалось Stringer
в Сер 02 січ, 2019 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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