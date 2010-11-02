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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 січ, 2019 12:35
ishvara написав:
Тут проценты по депо 1-го числа или в зависимости даты открытия?
от даты открытия
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Додано: Сер 02 січ, 2019 12:35
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ishvara написав:
Тут проценты по депо 1-го числа или в зависимости даты открытия?
Дата открытия.
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