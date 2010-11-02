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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3342334333443345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 413
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 413
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:35

  ishvara написав:Тут проценты по депо 1-го числа или в зависимости даты открытия?

от даты открытия
kostya77
 
Повідомлень: 746
З нами з: 27.05.14
Подякував: 35 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:35

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  ishvara написав:Тут проценты по депо 1-го числа или в зависимости даты открытия?


Дата открытия.
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jay2004
 
Повідомлень: 1533
З нами з: 19.02.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 128 раз.
 
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  #<1 ... 3342334333443345
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