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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3342334333443345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 413
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 413
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:35

  ishvara написав:Тут проценты по депо 1-го числа или в зависимости даты открытия?

от даты открытия
kostya77
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:35

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  ishvara написав:Тут проценты по депо 1-го числа или в зависимости даты открытия?


Дата открытия.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:17

  safonovstanislav написав:Не зла, а справедливости. Воры должны сидеть в тюрьме, и никак иначе.

Ошибку не допускаете и права на ее исправление (после разбирательств)? Сразу в тюрьму?

50-ю копейками насмешили. Это не Вы были?

Кстати, ни за 50 коп ни за 50 грн в тюрьму не сажают. И свои обвинения надо еще доказать. Может это Вы ошиблись.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:40

Не прошло и пол-года как я заглянул с планшета в версию ИБ для ПК в связи с ближайшим окончанием депозитов.
Увидел, что в этом банкинге "покращено" отломана возможность открытия онлайн-депозитов. WTF?
Или это я не вижу?
Заходил в Форвард в том числе из-за наличия более-менее полноценного удаленного банкинга, а тут поломали. Думаю на выход.
Как тут с выдачей "подфонда"? Или лучше безналом (есть БВК и Ощадний)?
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:59

  Клиент_ написав: Или лучше безналом (есть БВК и Ощадний)?


C Ощадного, СЕПом - без комисса и НЕРВОВ... :wink:
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:13

Спасибо!
Клиент_
 
Повідомлень: 49
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  #<1 ... 3342334333443345
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