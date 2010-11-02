от даты открытия
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 січ, 2019 12:35
Додано: Сер 02 січ, 2019 12:35
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Дата открытия.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 14:17
Ошибку не допускаете и права на ее исправление (после разбирательств)? Сразу в тюрьму?
50-ю копейками насмешили. Это не Вы были?
Кстати, ни за 50 коп ни за 50 грн в тюрьму не сажают. И свои обвинения надо еще доказать. Может это Вы ошиблись.
Додано: Сер 02 січ, 2019 14:40
Не прошло и пол-года как я заглянул с планшета в версию ИБ для ПК в связи с ближайшим окончанием депозитов.
Увидел, что в этом банкинге "покращено" отломана возможность открытия онлайн-депозитов. WTF?
Или это я не вижу?
Заходил в Форвард в том числе из-за наличия более-менее полноценного удаленного банкинга, а тут поломали. Думаю на выход.
Как тут с выдачей "подфонда"? Или лучше безналом (есть БВК и Ощадний)?
Додано: Сер 02 січ, 2019 14:59
C Ощадного, СЕПом - без комисса и НЕРВОВ...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Сер 02 січ, 2019 16:34
Конечно я ошибся, только с выбором банка. Эту ошибку уже исправил.
Я же и пишу, пользуются тем, что можно каждого по чуть чуть кинуть, и ничего за это не будет.
Я открывал карту с льготным периодом 0%, а не 1%. Пусть подавятся деньгами, которые успели украсть.
Додано: Сер 02 січ, 2019 16:49
Странная у вас логика. Банк вовремя предупредил о смене тарифа.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:24
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:26
Re: Форвард Банк Forward Bank
не поломалі, а замінили на інший ІБ
попередній міг попасти під санкції щодо ру-софта (он УБ вже поплатилась)
+50грн !
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