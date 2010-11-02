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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:30
ага ще перейшли з нормального ВЛАСНОГО процесинга на глючний УПЦ
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Сер 02 січ, 2019 20:18
C Ощадного, СЕПом - без комисса и НЕРВОВ... [/quote]
С НГ! Подскажите пожалуйста: есть ли лимиты по СЭП с депозиточки? Есть ли комиссия при ее пополнении по СЭП со счета в другом банке?
Додано: Сер 02 січ, 2019 20:53
Вам нужно перевести с Депозитки на Ощадний (без комисса, мгновенно). А потом с Ощадного - без лимитов 100%. Напрямую, с Депозитки - не СЕПил...
Депозитка СЕПится без комисса, вродь. P2P - точно заходит под 0% комисса.
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