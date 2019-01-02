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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3343334433453346

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 413
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 413
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:30

ага ще перейшли з нормального ВЛАСНОГО процесинга на глючний УПЦ
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:18

C Ощадного, СЕПом - без комисса и НЕРВОВ... :wink:[/quote]

С НГ! Подскажите пожалуйста: есть ли лимиты по СЭП с депозиточки? Есть ли комиссия при ее пополнении по СЭП со счета в другом банке?
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:53

  Alessandr1974 написав:C Ощадного, СЕПом - без комисса и НЕРВОВ... :wink:


С НГ! Подскажите пожалуйста: есть ли лимиты по СЭП с депозиточки?

Вам нужно перевести с Депозитки на Ощадний (без комисса, мгновенно). А потом с Ощадного - без лимитов 100%. Напрямую, с Депозитки - не СЕПил...
Есть ли комиссия при ее пополнении по СЭП со счета в другом банке?


Депозитка СЕПится без комисса, вродь. P2P - точно заходит под 0% комисса.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 22:27

  jay2004 написав:
  Alessandr1974 написав:C Ощадного, СЕПом - без комисса и НЕРВОВ... :wink:


С НГ! Подскажите пожалуйста: есть ли лимиты по СЭП с депозиточки?

Вам нужно перевести с Депозитки на Ощадний (без комисса, мгновенно). А потом с Ощадного - без лимитов 100%. Напрямую, с Депозитки - не СЕПил...
Есть ли комиссия при ее пополнении по СЭП со счета в другом банке?


Депозитка СЕПится без комисса, вродь. P2P - точно заходит под 0% комисса.

Спасибо большое.
Alessandr1974
 
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