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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:30
ага ще перейшли з нормального ВЛАСНОГО процесинга на глючний УПЦ
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Сер 02 січ, 2019 20:18
C Ощадного, СЕПом - без комисса и НЕРВОВ... [/quote]
С НГ! Подскажите пожалуйста: есть ли лимиты по СЭП с депозиточки? Есть ли комиссия при ее пополнении по СЭП со счета в другом банке?
Додано: Сер 02 січ, 2019 20:53
Вам нужно перевести с Депозитки на Ощадний (без комисса, мгновенно). А потом с Ощадного - без лимитов 100%. Напрямую, с Депозитки - не СЕПил...
Депозитка СЕПится без комисса, вродь. P2P - точно заходит под 0% комисса.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 22:27
Спасибо большое.
Додано: Чет 03 січ, 2019 01:21
Это называется на лоха. Любой украинский суд встанет на сторону клиента банка. Банк использует то, что мало кто обратиться в суд, т.к. банк кидает на небольшие суммы, да и вообще, многим лень проходить судебную бюрократию. Ну не имеет право банк вот так вот просто вводить новую комиссию по кредиту или увеличивать существующую в сотни раз. Это незаконно. Если клиент подпишет допсоглашение к кредитному договору, дав безоговорочное согласие на ухудшение существующих условий кредитования, то да, без проблем. Но уж точно не подходит одностороннее уведомление, путём отправки клиенту сообщения, даже если он его реально получит и прочитает.
Додано: Чет 03 січ, 2019 01:27
Части договора, которые противоречат законодательству являются ничтожными и не имеют юридической силы. Но, банки всё равно добавляют такие пункты для юридически безграмотных клиентов, вроде вас, которым можно сказать, что это прописано в договоре, пункт такой-то, нужно было читать что подписываете. А то, что данный пункт не работает, согласно законодательства, и юристы банка знали об этом и специально его прописали для таких, как вы, когда составляли договор, никто вам не расскажет.
Додано: Чет 03 січ, 2019 01:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ps. Я не силён в текущем законодательстве, всё меняется очень быстро. Но, лет 10 назад банки также наглели, и всё это очень хорошо для клиентов решалось в судах. Правда суды в то время были очень неспешные.
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