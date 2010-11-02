Додано: Чет 03 січ, 2019 12:47

safonovstanislav написав: Ну не имеет право банк вот так вот просто вводить новую комиссию по кредиту или увеличивать существующую в сотни раз. Ну не имеет право банк вот так вот просто вводить новую комиссию по кредиту или увеличивать существующую в сотни раз.

Это незаконно.

Если клиент подпишет допсоглашение к кредитному договору, дав безоговорочное согласие на ухудшение существующих условий кредитования, то да, без проблем. Но уж точно не подходит одностороннее уведомление, путём отправки клиенту сообщения, даже если он его реально получит и прочитает.

Имеет. Читайте договора. Мне это тоже не нравится, но так во всех банках. И в этом риск, что постоянно нужно следить, а клиентов заставляют подписывать по сути кабальные договора.Это Ваше личное и ничем не подтвержденнное мнение.Это не аргумент, а Ваша хотелка. Вы же смогли выйти из не устраивающего Вас договора, т.е. условия там были не совсем уж кабальные. Если считаете не так, засудите банк. Зачем просто так поднимать шум и угрожать посадить банк в тюрьму (или хотя бы на скамью подсудимых). На понт хотите его взять?