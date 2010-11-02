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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3344334533463347>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 413
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 413
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:30

ага ще перейшли з нормального ВЛАСНОГО процесинга на глючний УПЦ
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:18

C Ощадного, СЕПом - без комисса и НЕРВОВ... :wink:[/quote]

С НГ! Подскажите пожалуйста: есть ли лимиты по СЭП с депозиточки? Есть ли комиссия при ее пополнении по СЭП со счета в другом банке?
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:53

  Alessandr1974 написав:C Ощадного, СЕПом - без комисса и НЕРВОВ... :wink:


С НГ! Подскажите пожалуйста: есть ли лимиты по СЭП с депозиточки?

Вам нужно перевести с Депозитки на Ощадний (без комисса, мгновенно). А потом с Ощадного - без лимитов 100%. Напрямую, с Депозитки - не СЕПил...
Есть ли комиссия при ее пополнении по СЭП со счета в другом банке?


Депозитка СЕПится без комисса, вродь. P2P - точно заходит под 0% комисса.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 22:27

  jay2004 написав:
  Alessandr1974 написав:C Ощадного, СЕПом - без комисса и НЕРВОВ... :wink:


С НГ! Подскажите пожалуйста: есть ли лимиты по СЭП с депозиточки?

Вам нужно перевести с Депозитки на Ощадний (без комисса, мгновенно). А потом с Ощадного - без лимитов 100%. Напрямую, с Депозитки - не СЕПил...
Есть ли комиссия при ее пополнении по СЭП со счета в другом банке?


Депозитка СЕПится без комисса, вродь. P2P - точно заходит под 0% комисса.

Спасибо большое.
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 01:21

  BBC написав:Странная у вас логика. Банк вовремя предупредил о смене тарифа.

Это называется на лоха. Любой украинский суд встанет на сторону клиента банка. Банк использует то, что мало кто обратиться в суд, т.к. банк кидает на небольшие суммы, да и вообще, многим лень проходить судебную бюрократию. Ну не имеет право банк вот так вот просто вводить новую комиссию по кредиту или увеличивать существующую в сотни раз. Это незаконно. Если клиент подпишет допсоглашение к кредитному договору, дав безоговорочное согласие на ухудшение существующих условий кредитования, то да, без проблем. Но уж точно не подходит одностороннее уведомление, путём отправки клиенту сообщения, даже если он его реально получит и прочитает.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 01:27

  newbie написав:
  BBC написав:Странная у вас логика. Банк вовремя предупредил о смене тарифа.

Все равно украл. Тарифы не должны меняться. И не хватало еще договора читать :D

Части договора, которые противоречат законодательству являются ничтожными и не имеют юридической силы. Но, банки всё равно добавляют такие пункты для юридически безграмотных клиентов, вроде вас, которым можно сказать, что это прописано в договоре, пункт такой-то, нужно было читать что подписываете. А то, что данный пункт не работает, согласно законодательства, и юристы банка знали об этом и специально его прописали для таких, как вы, когда составляли договор, никто вам не расскажет.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 01:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ps. Я не силён в текущем законодательстве, всё меняется очень быстро. Но, лет 10 назад банки также наглели, и всё это очень хорошо для клиентов решалось в судах. Правда суды в то время были очень неспешные.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 03:56

  safonovstanislav написав:Ps. Я не силён в текущем законодательстве, всё меняется очень быстро. Но, лет 10 назад банки также наглели, и всё это очень хорошо для клиентов решалось в судах. Правда суды в то время были очень неспешные.

По карточным кредитам (відновлювана кредитна лінія) имеют право изменять.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:47

  safonovstanislav написав:Ну не имеет право банк вот так вот просто вводить новую комиссию по кредиту или увеличивать существующую в сотни раз.

Имеет. Читайте договора. Мне это тоже не нравится, но так во всех банках. И в этом риск, что постоянно нужно следить, а клиентов заставляют подписывать по сути кабальные договора.

Это незаконно.

Это Ваше личное и ничем не подтвержденнное мнение.

Если клиент подпишет допсоглашение к кредитному договору, дав безоговорочное согласие на ухудшение существующих условий кредитования, то да, без проблем. Но уж точно не подходит одностороннее уведомление, путём отправки клиенту сообщения, даже если он его реально получит и прочитает.

Это не аргумент, а Ваша хотелка. Вы же смогли выйти из не устраивающего Вас договора, т.е. условия там были не совсем уж кабальные. Если считаете не так, засудите банк. Зачем просто так поднимать шум и угрожать посадить банк в тюрьму (или хотя бы на скамью подсудимых). На понт хотите его взять? :roll:
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:49

  safonovstanislav написав:
  newbie написав:
  BBC написав:Странная у вас логика. Банк вовремя предупредил о смене тарифа.

Все равно украл. Тарифы не должны меняться. И не хватало еще договора читать :D

Части договора, которые противоречат законодательству являются ничтожными и не имеют юридической силы. Но, банки всё равно добавляют такие пункты для юридически безграмотных клиентов, вроде вас, которым можно сказать, что это прописано в договоре, пункт такой-то, нужно было читать что подписываете. А то, что данный пункт не работает, согласно законодательства, и юристы банка знали об этом и специально его прописали для таких, как вы, когда составляли договор, никто вам не расскажет.

Ну да и сам банк ничтожный. Покажите нам выигранные у него дела. Или хотя бы аналогичные (по другим банкам). Это вы точно за 50 коп судились :)
newbie
 
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