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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3344334533463347

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 413
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 413
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:52

  safonovstanislav написав:Ps. Я не силён в текущем законодательстве, всё меняется очень быстро. Но, лет 10 назад банки также наглели, и всё это очень хорошо для клиентов решалось в судах. Правда суды в то время были очень неспешные.

От блин, не дочитал до этого места. А я думал Вы Робин Гуд или народный мститель, который покажет нам как нужно поступать с обнаглевшими банками. А Вы, оказывается, в последний раз в суд 10 лет назад ходили :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:54

  BBC написав:По карточным кредитам (відновлювана кредитна лінія) имеют право изменять.

Так, наверное, и было. А он не разобрался и обиделся.
newbie
 
Повідомлень: 5926
З нами з: 22.06.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3344334533463347
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