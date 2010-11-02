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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 12:52
safonovstanislav написав:
Ps. Я не силён в текущем законодательстве, всё меняется очень быстро. Но, лет 10 назад банки также наглели, и всё это очень хорошо для клиентов решалось в судах. Правда суды в то время были очень неспешные.
От блин, не дочитал до этого места. А я думал Вы Робин Гуд или народный мститель, который покажет нам как нужно поступать с обнаглевшими банками. А Вы, оказывается, в последний раз в суд 10 лет назад ходили
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:54
BBC написав:
По карточным кредитам (відновлювана кредитна лінія) имеют право изменять.
Так, наверное, и было. А он не разобрался и обиделся.
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