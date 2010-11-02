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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3344334533463347

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 413
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 413
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:52

  safonovstanislav написав:Ps. Я не силён в текущем законодательстве, всё меняется очень быстро. Но, лет 10 назад банки также наглели, и всё это очень хорошо для клиентов решалось в судах. Правда суды в то время были очень неспешные.

От блин, не дочитал до этого места. А я думал Вы Робин Гуд или народный мститель, который покажет нам как нужно поступать с обнаглевшими банками. А Вы, оказывается, в последний раз в суд 10 лет назад ходили :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:54

  BBC написав:По карточным кредитам (відновлювана кредитна лінія) имеют право изменять.

Так, наверное, и было. А он не разобрался и обиделся.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:52

Re: НБУ признал недействительной банковскую группу Форвард

https://minfin.com.ua/2019/01/04/36238956/

Как это отразится на работе банка ?
Siris
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:30

  Siris написав:https://minfin.com.ua/2019/01/04/36238956/

Как это отразится на работе банка ?


Упс, мы не можем найти для вас эту страницу. Возможно она неправильно набрана, перемещена или ее уже не существует.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:32

Siris Ошибка 404 :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:31

  хуторянка написав:Siris Ошибка 404 :mrgreen:

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vollena71
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