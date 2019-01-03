От блин, не дочитал до этого места. А я думал Вы Робин Гуд или народный мститель, который покажет нам как нужно поступать с обнаглевшими банками. А Вы, оказывается, в последний раз в суд 10 лет назад ходили
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 12:52
От блин, не дочитал до этого места. А я думал Вы Робин Гуд или народный мститель, который покажет нам как нужно поступать с обнаглевшими банками. А Вы, оказывается, в последний раз в суд 10 лет назад ходили
Додано: Чет 03 січ, 2019 12:54
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:52
Re: НБУ признал недействительной банковскую группу Форвард
Как это отразится на работе банка ?
Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:30
Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:31
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:57
vollena71
игде не признание?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:10
Припинення визнання банківської групи 29.12.18, а как уж это интерпретировать ...
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:11
в цій же категорії наприклад Укрсоц. Сбєр і інші
див колонку справа
+50грн !
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