RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3345334633473348

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 413
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 413
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:13

хуторянка
"Национальный банк Украины признал недействительной банковскую группу «Форвард».
Согласно данным регулятора, такое решение было принято 29 декабря.
Банковская группа «Форвард» была зарегистрирована в феврале 2017 года.
На момент признания ее недействительной в группу входили: банк «Форвард», СК «Доверие и Гарантия» и «Универсальное бюро кредитных историй».
Контролером группы значился Рустам Тарико.
По данным FinClub, Нацбанк признал недействительными уже семь банковских групп: Дельта Банк, Метабанк, Первый инвестиционный банк, ПФБ, Сбербанк, Укрсоцбанк и «Форвард»."
darmet
 
Повідомлень: 2417
З нами з: 29.03.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3345334633473348
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, candidat, klug, ulisse, vitaliy1111, Vorlon, Квесторе_поверніться, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 430, 431, 432
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4317 592599
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 січ, 2019 19:08
Квесторе_поверніться
А-Банк 1 ... 1123, 1124, 1125
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11245 1636006
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 січ, 2019 18:35
egorek
Альфа-Банк 1 ... 6615, 6616, 6617
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
66165 8184788
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 січ, 2019 17:51
lov2108

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.