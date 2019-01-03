Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:29

Идентификация банковских групп нужна в основном для определения связанных лиц, и т.п.

Те страховые могли собственника поменять например, соответственно выбыли из "группы Тарико".

Не знаю каким бы образом это задевало клиентов банка

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин