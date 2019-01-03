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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:13
хуторянка
"Национальный банк Украины признал недействительной банковскую группу «Форвард».
Согласно данным регулятора, такое решение было принято 29 декабря.
Банковская группа «Форвард» была зарегистрирована в феврале 2017 года.
На момент признания ее недействительной в группу входили: банк «Форвард», СК «Доверие и Гарантия» и «Универсальное бюро кредитных историй».
Контролером группы значился Рустам Тарико.
По данным FinClub, Нацбанк признал недействительными уже семь банковских групп: Дельта Банк, Метабанк, Первый инвестиционный банк, ПФБ, Сбербанк, Укрсоцбанк и «Форвард»."
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darmet
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:06
newbie написав: safonovstanislav написав:
Ps. Я не силён в текущем законодательстве, всё меняется очень быстро. Но, лет 10 назад банки также наглели, и всё это очень хорошо для клиентов решалось в судах. Правда суды в то время были очень неспешные.
От блин, не дочитал до этого места. А я думал Вы Робин Гуд или народный мститель, который покажет нам как нужно поступать с обнаглевшими банками. А Вы, оказывается, в последний раз в суд 10 лет назад ходили
Я раньше часто боролся со многими учреждениями. И с банками, и с магазинами, и с ГАИ. Часто до суда не доходило. Хватало обычной переписки. Обычно, если контора по письму видит, что их ответ тебе нужен только для подачи иска в суд, и неважно что в нём напишут, то сразу идут на решение конфликта. Но, это всё занимает много времени, и это время по деньгам редко окупается. Быстрее заработать новые деньги, чем добиться справедливости и вернуть украденные
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:25
darmet написав:
"Национальный банк Украины признал недействительной банковскую группу «Форвард».
Минфин с бонусом к депозиту ЕЩЕ продолжает работь с этим банком.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:29
Идентификация банковских групп нужна в основном для определения связанных лиц, и т.п.
Те страховые могли собственника поменять например, соответственно выбыли из "группы Тарико".
Не знаю каким бы образом это задевало клиентов банка
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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