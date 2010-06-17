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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3345334633473348

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 413
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 413
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:13

хуторянка
"Национальный банк Украины признал недействительной банковскую группу «Форвард».
Согласно данным регулятора, такое решение было принято 29 декабря.
Банковская группа «Форвард» была зарегистрирована в феврале 2017 года.
На момент признания ее недействительной в группу входили: банк «Форвард», СК «Доверие и Гарантия» и «Универсальное бюро кредитных историй».
Контролером группы значился Рустам Тарико.
По данным FinClub, Нацбанк признал недействительными уже семь банковских групп: Дельта Банк, Метабанк, Первый инвестиционный банк, ПФБ, Сбербанк, Укрсоцбанк и «Форвард»."
darmet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:06

  newbie написав:
  safonovstanislav написав:Ps. Я не силён в текущем законодательстве, всё меняется очень быстро. Но, лет 10 назад банки также наглели, и всё это очень хорошо для клиентов решалось в судах. Правда суды в то время были очень неспешные.

От блин, не дочитал до этого места. А я думал Вы Робин Гуд или народный мститель, который покажет нам как нужно поступать с обнаглевшими банками. А Вы, оказывается, в последний раз в суд 10 лет назад ходили :wink:

Я раньше часто боролся со многими учреждениями. И с банками, и с магазинами, и с ГАИ. Часто до суда не доходило. Хватало обычной переписки. Обычно, если контора по письму видит, что их ответ тебе нужен только для подачи иска в суд, и неважно что в нём напишут, то сразу идут на решение конфликта. Но, это всё занимает много времени, и это время по деньгам редко окупается. Быстрее заработать новые деньги, чем добиться справедливости и вернуть украденные
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  darmet написав:"Национальный банк Украины признал недействительной банковскую группу «Форвард».


Минфин с бонусом к депозиту ЕЩЕ продолжает работь с этим банком.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:29

Идентификация банковских групп нужна в основном для определения связанных лиц, и т.п.
Те страховые могли собственника поменять например, соответственно выбыли из "группы Тарико".
Не знаю каким бы образом это задевало клиентов банка
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 09:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

Естественно, это решение НБУ никак не повлияет на работу банка. Ну разве что только репутационно.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 09:35

Мне, как клиенту, всё равно входит банк в банковскую группу или нет. А вам?
Vial
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 11:16

  Vial написав:Мне, как клиенту, всё равно входит банк в банковскую группу или нет. А вам?


Мне также всё равно. Даже 3 числа подкидывал дровишки - всё как всегда. Никакой паники, кредитчики оплачивают, депо открывают...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:53

  jay2004 написав:
  Vial написав:Мне, как клиенту, всё равно входит банк в банковскую группу или нет. А вам?


Мне также всё равно. Даже 3 числа подкидывал дровишки - всё как всегда. Никакой паники, кредитчики оплачивают, депо открывают...


смс на вход не работает , никаких новостей на сайте естественно нет . вот такая иб у нас от форварда :evil:
никому не верю
sens
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