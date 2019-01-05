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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3346334733483349

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 413
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 413
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 15:10

В мобильное приложение захожу, остаток по карте вижу...
Vorlon
 
Повідомлень: 6313
З нами з: 14.06.13
Подякував: 343 раз.
Подякували: 642 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 15:22

и смс не надо- палец
и аккуратненько все
v57
 
Повідомлень: 1979
З нами з: 14.03.10
Подякував: 72 раз.
Подякували: 137 раз.
 
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  #<1 ... 3346334733483349
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