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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 січ, 2019 15:10
В мобильное приложение захожу, остаток по карте вижу...
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Vorlon
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Додано: Нед 06 січ, 2019 15:22
и смс не надо- палец
и аккуратненько все
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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