RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3346334733483349

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 413
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 413
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 15:10

В мобильное приложение захожу, остаток по карте вижу...
Vorlon
 
Повідомлень: 6313
З нами з: 14.06.13
Подякував: 343 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 15:22

и смс не надо- палец
и аккуратненько все
v57
 
Повідомлень: 1979
З нами з: 14.03.10
Подякував: 72 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 15:25

чтобы у всех банков был такой телеграм бот, все карты можно было бы смотреть в одном месте, как удобно было бы.
Василь-Рівне в игноре за беспросветную тупость.
vitaliian
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 216
З нами з: 06.04.16
Подякував: 75 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 08:20

  v57 написав:и смс не надо- палец
и аккуратненько все
лично мне их смс не нужна,в старой версии отключив 1…раз забыл про глюк от банка,а теперь все снова-банку на руку такая ситуация.
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11236
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3346334733483349
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1125, 1126, 1127
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11260 1638702
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 січ, 2019 07:39
Zonenor
Банк Альянс 1 ... 43, 44, 45
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
449 55841
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 січ, 2019 01:53
-VICTOR-
ОТП БАНК 1 ... 570, 571, 572
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5718 1343595
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 січ, 2019 18:22
kreuz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.