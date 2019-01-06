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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 січ, 2019 15:25
чтобы у всех банков был такой телеграм бот, все карты можно было бы смотреть в одном месте, как удобно было бы.
Василь-Рівне в игноре за беспросветную тупость.
Додано: Пон 07 січ, 2019 08:20
лично мне их смс не нужна,в старой версии отключив 1…раз забыл про глюк от банка,а теперь все снова-банку на руку такая ситуация.
никому не верю
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