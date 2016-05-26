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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 січ, 2019 15:25
чтобы у всех банков был такой телеграм бот, все карты можно было бы смотреть в одном месте, как удобно было бы.
Василь-Рівне в игноре
Додано: Пон 07 січ, 2019 08:20
лично мне их смс не нужна,в старой версии отключив 1…раз забыл про глюк от банка,а теперь все снова-банку на руку такая ситуация.
никому не верю
Додано: Вів 08 січ, 2019 14:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
«Банк Форвард» продовжує свою діяльності як самостійна юридична особа та оголошує про вихід із групи.
«Банк Форвард» продовжує свою діяльності як самостійна юридична особа та оголошує про вихід із групи
Після розгляду пакету документів року Національним банком України, поданих АТ «БАНК ФОРВАРД», щодо припинення банківської групи ФОРВАРД, зокрема зміни акціонера ПрАТ «СК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ», 29.12.2018 року НБУ своїм рішенням підтвердив відсутність існування спільного контролера у Банку та вказаної страхової компанії.
У зв’язку з чим, припинив визнання існування банківської групи «ФОРВАРД» у складі: ПрАТ «СК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ», АТ «БАНК ФОРВАРД» та ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ».
Таким чином, з 29.12.19 АТ «БАНК ФОРВАРД» продовжую свою діяльність як самостійна юридична особа.
P.S. Даже чуток денег занёс... 19% - как-никак) +0,8% от минфина).
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Додано: Вів 08 січ, 2019 16:05
Вы когда занесли денег,сегодня ?
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:09
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Додано: Вів 08 січ, 2019 19:03
Я тоже сегодня в первой половине пополнила Альтернативный в отделении.
Пока стояла в очереди в кассу, в банк приходили еще человек пять глубоко пенсионного возраста. И каждый из них задавал вопрос по поводу ликвидации группы и требовали: "почему на сайте банка нет никаких разъяснений по этому поводу?"
Такие вот продвинутые у нас пенсионеры!
Сразу чувствуется, что люди еще с советских времен привыкли требовать долива пива
Жадность и Отвага!
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