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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3346334733483349

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 15:10

В мобильное приложение захожу, остаток по карте вижу...
Vorlon
 
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и смс не надо- палец
и аккуратненько все
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 15:25

чтобы у всех банков был такой телеграм бот, все карты можно было бы смотреть в одном месте, как удобно было бы.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 08:20

  v57 написав:и смс не надо- палец
и аккуратненько все
лично мне их смс не нужна,в старой версии отключив 1…раз забыл про глюк от банка,а теперь все снова-банку на руку такая ситуация.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

«Банк Форвард» продовжує свою діяльності як самостійна юридична особа та оголошує про вихід із групи.
«Банк Форвард» продовжує свою діяльності як самостійна юридична особа та оголошує про вихід із групи

Після розгляду пакету документів року Національним банком України, поданих АТ «БАНК ФОРВАРД», щодо припинення банківської групи ФОРВАРД, зокрема зміни акціонера ПрАТ «СК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ», 29.12.2018 року НБУ своїм рішенням підтвердив відсутність існування спільного контролера у Банку та вказаної страхової компанії.
У зв’язку з чим, припинив визнання існування банківської групи «ФОРВАРД» у складі: ПрАТ «СК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ», АТ «БАНК ФОРВАРД» та ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ».

Таким чином, з 29.12.19 АТ «БАНК ФОРВАРД» продовжую свою діяльність як самостійна юридична особа.

P.S. Даже чуток денег занёс... 19% - как-никак) +0,8% от минфина).
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:05

  jay2004 написав:«Банк Форвард» продовжує свою діяльності як самостійна юридична особа та оголошує про вихід із групи.
«Банк Форвард» продовжує свою діяльності як самостійна юридична особа та оголошує про вихід із групи

Після розгляду пакету документів року Національним банком України, поданих АТ «БАНК ФОРВАРД», щодо припинення банківської групи ФОРВАРД, зокрема зміни акціонера ПрАТ «СК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ», 29.12.2018 року НБУ своїм рішенням підтвердив відсутність існування спільного контролера у Банку та вказаної страхової компанії.
У зв’язку з чим, припинив визнання існування банківської групи «ФОРВАРД» у складі: ПрАТ «СК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ», АТ «БАНК ФОРВАРД» та ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ».

Таким чином, з 29.12.19 АТ «БАНК ФОРВАРД» продовжую свою діяльність як самостійна юридична особа.

P.S. Даже чуток денег занёс... 19% - как-никак) +0,8% от минфина).

Вы когда занесли денег,сегодня ?
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:09

  Дядя Дима написав:

Вы когда занесли денег,сегодня ?


Да.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:03

  jay2004 написав:
  Дядя Дима написав:Вы когда занесли денег,сегодня ?

Да.

Я тоже сегодня в первой половине пополнила Альтернативный в отделении.
Пока стояла в очереди в кассу, в банк приходили еще человек пять глубоко пенсионного возраста. И каждый из них задавал вопрос по поводу ликвидации группы и требовали: "почему на сайте банка нет никаких разъяснений по этому поводу?"
Такие вот продвинутые у нас пенсионеры! :)
Сразу чувствуется, что люди еще с советских времен привыкли требовать долива пива :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:41

  lubopytnaya написав:
  jay2004 написав:
  Дядя Дима написав:Вы когда занесли денег,сегодня ?

Да.

Я тоже сегодня в первой половине пополнила Альтернативный в отделении.
Пока стояла в очереди в кассу, в банк приходили еще человек пять глубоко пенсионного возраста. И каждый из них задавал вопрос по поводу ликвидации группы и требовали: "почему на сайте банка нет никаких разъяснений по этому поводу?"
Такие вот продвинутые у нас пенсионеры! :)
Сразу чувствуется, что люди еще с советских времен привыкли требовать долива пива :D


Аналогично, целый час прождал. Куча паникёров и т.д.

P.S. А вот тут от Вас не ожидал такого промаха - почему не открываете новые Альтернативные (получая за каждый бонус Минфина), а пополняете старые???
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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