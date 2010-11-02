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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3347334833493350

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:13

  lubopytnaya написав:
  jay2004 написав:P.S. А вот тут от Вас не ожидал такого промаха - почему не открываете новые Альтернативные (получая за каждый бонус Минфина), а пополняете старые???

Потому что новый надо открывать от 10000, чтобы получить минфиновский бонус.
А у меня свободного пространства лишь 6 тысяч до суммы 200К.
И это еще без учета "процентов в конце срока" по трем 2-годичным "Максимум"-ам, открытых под 20% в 2017м.


Понял. Сорри.

Хотя такой ас, думал, играет только с ежемясячкой :wink: .
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 00:16

  jay2004 написав:Хотя такой ас, думал, играет только с ежемясячкой :wink:

Нет, я предпочитаю вклады "в конце срока" и "капитализация", потому что:
а) процентная ставка выше
б) я постоянно забываю получать месячные проценты, т.к. в разных банках проценты выплачиваюся в разные даты
в) ежемесячно у меня есть зарплата, часть которой я за ненадобностью размещаю на депозитах, так что, в ежемесячных процентах у меня нет особой потребности
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 01:42

lubopytnaya Умничка.
П.С. Простите, не удержался.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 02:20

  lubopytnaya написав:
  jay2004 написав:Хотя такой ас, думал, играет только с ежемясячкой :wink:

Нет, я предпочитаю вклады "в конце срока" и "капитализация", потому что:
а) процентная ставка выше
б) я постоянно забываю получать месячные проценты, т.к. в разных банках проценты выплачиваюся в разные даты
в) ежемесячно у меня есть зарплата, часть которой я за ненадобностью размещаю на депозитах, так что, в ежемесячных процентах у меня нет особой потребности



Такому подходу должны некоторые мужчины завидовать.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 08:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lubopytnaya написав:ежемесячно у меня есть зарплата, часть которой я за ненадобностью размещаю на депозитах


це ж перше золоте правило інвестора - ОТКЛАДИВАЙ І ВКЛАДИВАЙ!
(не меньше 1/10 своїх доходів)
Причому спочатку заплати собі, а потім - все інше.
+50грн !
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greenozon
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