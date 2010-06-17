jay2004 написав:P.S. А вот тут от Вас не ожидал такого промаха - почему не открываете новые Альтернативные (получая за каждый бонус Минфина), а пополняете старые???
Потому что новый надо открывать от 10000, чтобы получить минфиновский бонус. А у меня свободного пространства лишь 6 тысяч до суммы 200К. И это еще без учета "процентов в конце срока" по трем 2-годичным "Максимум"-ам, открытых под 20% в 2017м.
Понял. Сорри.
Хотя такой ас, думал, играет только с ежемясячкой .
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004 написав:Хотя такой ас, думал, играет только с ежемясячкой
Нет, я предпочитаю вклады "в конце срока" и "капитализация", потому что: а) процентная ставка выше б) я постоянно забываю получать месячные проценты, т.к. в разных банках проценты выплачиваюся в разные даты в) ежемесячно у меня есть зарплата, часть которой я за ненадобностью размещаю на депозитах, так что, в ежемесячных процентах у меня нет особой потребности
jay2004 написав:Хотя такой ас, думал, играет только с ежемясячкой
Нет, я предпочитаю вклады "в конце срока" и "капитализация", потому что: а) процентная ставка выше б) я постоянно забываю получать месячные проценты, т.к. в разных банках проценты выплачиваюся в разные даты в) ежемесячно у меня есть зарплата, часть которой я за ненадобностью размещаю на депозитах, так что, в ежемесячных процентах у меня нет особой потребности
Такому подходу должны некоторые мужчины завидовать.
jay2004 написав:ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ»
Що це за бюро? Фарс контролює цю контору? А з цими попрощались. Після розгляду пакету документів Національним банком України, поданих АТ «БАНК ФОРВАРД», щодо припинення банківської групи ФОРВАРД, зокрема зміни акціонера ПрАТ «СК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ»
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.