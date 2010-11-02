Alessandr1974 написав:Отправил по СЭП с дебетовой Изипей свои кровные 2 гривны. Комиссию сняло 4 гривны. ... Сколько комисс за СЭП с дебетовой Изи?
Из тарифа:
10.4. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних розпоряджень: 10.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні - 4 грн. 10.4.2. плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень - Тариф в залежності від отримувача: не тарифікується або тарифікується в розмірі до 2%, мін.1 грн. від суми операції (7) (7) Конкретний размір тарифу вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції