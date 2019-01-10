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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3349335033513352>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 08:46

  Alessandr1974 написав:Отправил по СЭП с дебетовой Изипей свои кровные 2 гривны. Комиссию сняло 4 гривны. ... Сколько комисс за СЭП с дебетовой Изи?
Из тарифа:
10.4. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних розпоряджень:
10.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні - 4 грн.
10.4.2. плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень - Тариф в залежності від отримувача: не тарифікується або тарифікується в розмірі до 2%, мін.1 грн. від суми операції (7)
(7) Конкретний размір тарифу вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 08:53

  wolt450 написав:500гр брудними з 10% кеш-беку по Ізі-карті, в тч по комуналці з Привату залетіли вчора.
Зараз акція по зняттю готівки буде стартувати
Мені 1000 брудними по Виручалці.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:37

  BBC написав:
  wolt450 написав:500гр брудними з 10% кеш-беку по Ізі-карті, в тч по комуналці з Привату залетіли вчора.
Зараз акція по зняттю готівки буде стартувати
Мені 1000 брудними по Виручалці.

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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:55

  vitaliian написав:дела у банка дрянь, из убытков никак не выберется

Зображення

Якщо абсорбують збиток біля 150 млн грн розформуванням резервів нічого страшного.
А якщо ні, то слід докапіталізовуватись, капітал опуститься нижче 200 млн.
Для цього резерви є, більше 100 млн в НБУ лежить в цінній бумазі.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:56

  wolt450 написав:
  BBC написав:
  wolt450 написав:500гр брудними з 10% кеш-беку по Ізі-карті, в тч по комуналці з Привату залетіли вчора.
Зараз акція по зняттю готівки буде стартувати
Мені 1000 брудними по Виручалці.

500 потолок

Нет. Потолок для каждой кредитки свой.
http://www.forward-bank.com/cards/about ... orvard.pdf
2.7. Максимальна сума нарахованої Винагороди, яку може отримати Клієнт за 1 (один) календарний місяць, не може бути більшою: -
за 1 000,00 (одну тисячу) грн.до утримання суми податків та зборів, які підлягають утриманню, згідно з чинним законодавством України для продуктів Кредитна картка «Виручалка»
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:00

кеш бек дали по дате операции или по дате проводки по счету?
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:12

  v-m- написав:
  Alessandr1974 написав:Отправил по СЭП с дебетовой Изипей свои кровные 2 гривны. Комиссию сняло 4 гривны. ... Сколько комисс за СЭП с дебетовой Изи?
Из тарифа:
10.4. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних розпоряджень:
10.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні - 4 грн.
10.4.2. плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень - Тариф в залежності від отримувача: не тарифікується або тарифікується в розмірі до 2%, мін.1 грн. від суми операції (7)
(7) Конкретний размір тарифу вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції

Спасибо. Правда мне тариф при операции этот чудный ИБ не показал.
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lubopytnaya написав:б) я постоянно забываю получать месячные проценты, т.к. в разных банках проценты выплачиваюся в разные даты

мне от забывчивости очень помогает замечательная програмулина viewtopic.php?f=22&p=1600234#p1600234
YuriySVik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

То ли Приложение 1 в Условиях обслуживания вкладов забыли убрать, то ли не обновили даты. В текущем варианте плюшка +1% за 20K+ - при размещении вклада до 29.12.18, но не раньше 16.01.19 :)
http://www.forward-bank.com/press-cente ... tochnikh2/
Промо-код +50 грн (Минфин/Бонус к депозиту): MZ2W9GD.
kosul
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Якщо відкрити два депо то бонус мінфіна по обом буде, чи треба двічі на мінфіні регатись?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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