Alessandr1974 написав:Отправил по СЭП с дебетовой Изипей свои кровные 2 гривны. Комиссию сняло 4 гривны. ... Сколько комисс за СЭП с дебетовой Изи?
Из тарифа:
10.4. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних розпоряджень: 10.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні - 4 грн. 10.4.2. плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень - Тариф в залежності від отримувача: не тарифікується або тарифікується в розмірі до 2%, мін.1 грн. від суми операції (7) (7) Конкретний размір тарифу вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції
vitaliian написав:дела у банка дрянь, из убытков никак не выберется
Якщо абсорбують збиток біля 150 млн грн розформуванням резервів нічого страшного. А якщо ні, то слід докапіталізовуватись, капітал опуститься нижче 200 млн. Для цього резерви є, більше 100 млн в НБУ лежить в цінній бумазі.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
wolt450 написав:500гр брудними з 10% кеш-беку по Ізі-карті, в тч по комуналці з Привату залетіли вчора. Зараз акція по зняттю готівки буде стартувати
Мені 1000 брудними по Виручалці.
500 потолок
Нет. Потолок для каждой кредитки свой. http://www.forward-bank.com/cards/about ... orvard.pdf 2.7. Максимальна сума нарахованої Винагороди, яку може отримати Клієнт за 1 (один) календарний місяць, не може бути більшою: - за 1 000,00 (одну тисячу) грн.до утримання суми податків та зборів, які підлягають утриманню, згідно з чинним законодавством України для продуктів Кредитна картка «Виручалка»
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Alessandr1974 написав:Отправил по СЭП с дебетовой Изипей свои кровные 2 гривны. Комиссию сняло 4 гривны. ... Сколько комисс за СЭП с дебетовой Изи?
Из тарифа:
10.4. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних розпоряджень: 10.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні - 4 грн. 10.4.2. плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень - Тариф в залежності від отримувача: не тарифікується або тарифікується в розмірі до 2%, мін.1 грн. від суми операції (7) (7) Конкретний размір тарифу вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції
Спасибо. Правда мне тариф при операции этот чудный ИБ не показал.