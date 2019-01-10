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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3349335033513352

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:47

  chipmunk написав:Якщо відкрити два депо то бонус мінфіна по обом буде, чи треба двічі на мінфіні регатись?

заявка 1, подтверждений 2(т.е. по каждому депозиту надо указать №договора)
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:15

  vollena71 написав:
  chipmunk написав:Якщо відкрити два депо то бонус мінфіна по обом буде, чи треба двічі на мінфіні регатись?

заявка 1, подтверждений 2(т.е. по каждому депозиту надо указать №договора)

Жаль только бонус по промокоду не по каждому :(
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