заявка 1, подтверждений 2(т.е. по каждому депозиту надо указать №договора)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:47
заявка 1, подтверждений 2(т.е. по каждому депозиту надо указать №договора)
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:15
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