заявка 1, подтверждений 2(т.е. по каждому депозиту надо указать №договора)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:47
заявка 1, подтверждений 2(т.е. по каждому депозиту надо указать №договора)
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:15
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
Чувствуется, что ИБ постоянно "совершенствуется". Не смог сделать перевод между своими счетами (раньше получалось), пришлось делать перевод себе, как "клиенту банка" - получилось со второго раза. Также не вышло сделать выписку по карте. Что же будет дальше?
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:26
Хандрить ІБ...не тільки у Вас.
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