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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3349335033513352

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:47

  chipmunk написав:Якщо відкрити два депо то бонус мінфіна по обом буде, чи треба двічі на мінфіні регатись?

заявка 1, подтверждений 2(т.е. по каждому депозиту надо указать №договора)
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:15

  vollena71 написав:
  chipmunk написав:Якщо відкрити два депо то бонус мінфіна по обом буде, чи треба двічі на мінфіні регатись?

заявка 1, подтверждений 2(т.е. по каждому депозиту надо указать №договора)

Жаль только бонус по промокоду не по каждому :(
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

Чувствуется, что ИБ постоянно "совершенствуется". :mrgreen: Не смог сделать перевод между своими счетами (раньше получалось), пришлось делать перевод себе, как "клиенту банка" - получилось со второго раза. Также не вышло сделать выписку по карте. Что же будет дальше?
dk-05
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:26

  dk-05 написав:Чувствуется, что ИБ постоянно "совершенствуется". :mrgreen: Не смог сделать перевод между своими счетами (раньше получалось), пришлось делать перевод себе, как "клиенту банка" - получилось со второго раза. Также не вышло сделать выписку по карте. Что же будет дальше?

Хандрить ІБ...не тільки у Вас.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:58

  dk-05 написав:Чувствуется, что ИБ постоянно "совершенствуется". :mrgreen: Не смог сделать перевод между своими счетами (раньше получалось), пришлось делать перевод себе, как "клиенту банка" - получилось со второго раза. Также не вышло сделать выписку по карте. Что же будет дальше?

"Финал немного предсказуем" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:00

  Вкладчик1234 написав:
  dk-05 написав:Чувствуется, что ИБ постоянно "совершенствуется". :mrgreen: Не смог сделать перевод между своими счетами (раньше получалось), пришлось делать перевод себе, как "клиенту банка" - получилось со второго раза. Также не вышло сделать выписку по карте. Что же будет дальше?

"Финал немного предсказуем" :)

Говоріть прямо...натяк не зрозумілий. :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:09

питання оф. представнику -

чи відомо, коли "команда А" (Unity Bars) здасть в експлуатацію обіцяний депозитний мобудь до ІБ банку?
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:13

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:
  dk-05 написав:Чувствуется, что ИБ постоянно "совершенствуется". :mrgreen: Не смог сделать перевод между своими счетами (раньше получалось), пришлось делать перевод себе, как "клиенту банка" - получилось со второго раза. Также не вышло сделать выписку по карте. Что же будет дальше?

"Финал немного предсказуем" :)

Говоріть прямо...натяк не зрозумілий. :wink:

Не хочу нагнетать.
Но по-моему, эти ограничения в ИБ - не "технические" :wink:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:13

  greenozon написав:питання оф. представнику -

чи відомо, коли "команда А" (Unity Bars) здасть в експлуатацію обіцяний депозитний мобудь до ІБ банку?

не, неизвестно. Вчера целый день трезвонили из банка с предложениями открыть депо в отделении. На вопрос про депо-онлайн ответа нет. Никто ничего не знает. Малопонятно все это.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:44

  Вкладчик1234 написав:Но по-моему, эти ограничения в ИБ - не "технические" :wink:

думаете НБУ наложил ограничения?
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vitaliian
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