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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:47
chipmunk написав:
Якщо відкрити два депо то бонус мінфіна по обом буде, чи треба двічі на мінфіні регатись?
заявка 1, подтверждений 2(т.е. по каждому депозиту надо указать №договора)
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:15
vollena71 написав: chipmunk написав:
Якщо відкрити два депо то бонус мінфіна по обом буде, чи треба двічі на мінфіні регатись?
заявка 1, подтверждений 2(т.е. по каждому депозиту надо указать №договора)
Жаль только бонус по промокоду не по каждому
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:56
Чувствуется, что ИБ постоянно "совершенствуется".
Не смог сделать перевод между своими счетами (раньше получалось), пришлось делать перевод себе, как "клиенту банка" - получилось со второго раза. Также не вышло сделать выписку по карте. Что же будет дальше?
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dk-05
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:26
dk-05 написав:
Чувствуется, что ИБ постоянно "совершенствуется".
Не смог сделать перевод между своими счетами (раньше получалось), пришлось делать перевод себе, как "клиенту банка" - получилось со второго раза. Также не вышло сделать выписку по карте. Что же будет дальше?
Хандрить ІБ...не тільки у Вас.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:58
dk-05 написав:
Чувствуется, что ИБ постоянно "совершенствуется".
Не смог сделать перевод между своими счетами (раньше получалось), пришлось делать перевод себе, как "клиенту банка" - получилось со второго раза. Также не вышло сделать выписку по карте. Что же будет дальше?
"Финал немного предсказуем"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:00
Вкладчик1234 написав: dk-05 написав:
Чувствуется, что ИБ постоянно "совершенствуется".
Не смог сделать перевод между своими счетами (раньше получалось), пришлось делать перевод себе, как "клиенту банка" - получилось со второго раза. Также не вышло сделать выписку по карте. Что же будет дальше?
"Финал немного предсказуем"
Говоріть прямо...натяк не зрозумілий.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:09
питання оф. представнику -
чи відомо, коли "команда А" (Unity Bars) здасть в експлуатацію обіцяний депозитний мобудь до ІБ банку?
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greenozon
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:13
Квесторе_поверніться написав: Вкладчик1234 написав: dk-05 написав:
Чувствуется, что ИБ постоянно "совершенствуется".
Не смог сделать перевод между своими счетами (раньше получалось), пришлось делать перевод себе, как "клиенту банка" - получилось со второго раза. Также не вышло сделать выписку по карте. Что же будет дальше?
"Финал немного предсказуем"
Говоріть прямо...натяк не зрозумілий.
Не хочу нагнетать.
Но по-моему, эти ограничения в ИБ - не "технические"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:13
greenozon написав:
питання оф. представнику -
чи відомо, коли "команда А" (Unity Bars) здасть в експлуатацію обіцяний депозитний мобудь до ІБ банку?
не, неизвестно. Вчера целый день трезвонили из банка с предложениями открыть депо в отделении. На вопрос про депо-онлайн ответа нет. Никто ничего не знает. Малопонятно все это.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:44
Вкладчик1234 написав:
Но по-моему, эти ограничения в ИБ - не "технические"
думаете НБУ наложил ограничения?
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