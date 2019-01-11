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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3350335133523353

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:12

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Но по-моему, эти ограничения в ИБ - не "технические" :wink:

думаете НБУ наложил ограничения?

Куратор
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 07:32

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Но по-моему, эти ограничения в ИБ - не "технические" :wink:

думаете НБУ наложил ограничения?

Куратор
так деньги же ходят,хоть и коряво,но все же с неудобствами для клиента
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 09:34

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Но по-моему, эти ограничения в ИБ - не "технические" :wink:

думаете НБУ наложил ограничения?

Куратор

Думаю банк зацікавлений в стабільній роботі ІБ,помилилися у вибору розробників,а зараз назад вже не вернешся.Крутий ІБ був в Дельта банку,бомба було,незнаю хто розробник,ще ЮСБ,що можна внше вибрати. Офіційна статистика 400к карт всього,а активних тільки 10к.
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 12:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

звонили с банка предлагают гривну под 19-ть% разместить
brainybird
 
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brainybird
на який срок, умови?
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greenozon
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