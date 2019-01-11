Куратор
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:12
Куратор
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 12 січ, 2019 07:32
так деньги же ходят,хоть и коряво,но все же с неудобствами для клиента
никому не верю
Додано: Суб 12 січ, 2019 09:34
Думаю банк зацікавлений в стабільній роботі ІБ,помилилися у вибору розробників,а зараз назад вже не вернешся.Крутий ІБ був в Дельта банку,бомба було,незнаю хто розробник,ще ЮСБ,що можна внше вибрати. Офіційна статистика 400к карт всього,а активних тільки 10к.
Додано: Суб 12 січ, 2019 12:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
звонили с банка предлагают гривну под 19-ть% разместить
Додано: Суб 12 січ, 2019 13:24
brainybird
на який срок, умови?
+50грн !
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