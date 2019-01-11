Куратор
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:12
Куратор
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 12 січ, 2019 07:32
так деньги же ходят,хоть и коряво,но все же с неудобствами для клиента
никому не верю
Додано: Суб 12 січ, 2019 09:34
Думаю банк зацікавлений в стабільній роботі ІБ,помилилися у вибору розробників,а зараз назад вже не вернешся.Крутий ІБ був в Дельта банку,бомба було,незнаю хто розробник,ще ЮСБ,що можна внше вибрати. Офіційна статистика 400к карт всього,а активних тільки 10к.
Додано: Суб 12 січ, 2019 12:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
звонили с банка предлагают гривну под 19-ть% разместить
Додано: Суб 12 січ, 2019 13:24
brainybird
на який срок, умови?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 12 січ, 2019 13:57
greenozon если на 1 месяц, то тогда точно кирдык на подходе . А
brainybird, наверно уже бежит с торбой в отделение.
Додано: Суб 12 січ, 2019 15:06
В Фарсі куча депо під 19% - на сайті можна глянути.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 12 січ, 2019 15:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: Doubting Thomas, kostya77, liliya_logical, riwalir, slasva, vollena71 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|