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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:12
vitaliian написав: Вкладчик1234 написав:
Но по-моему, эти ограничения в ИБ - не "технические"
думаете НБУ наложил ограничения?
Куратор
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 12 січ, 2019 07:32
Вкладчик1234 написав: vitaliian написав: Вкладчик1234 написав:
Но по-моему, эти ограничения в ИБ - не "технические"
думаете НБУ наложил ограничения?
Куратор
так деньги же ходят,хоть и коряво,но все же с неудобствами для клиента
никому не верю
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Додано: Суб 12 січ, 2019 09:34
Вкладчик1234 написав: vitaliian написав: Вкладчик1234 написав:
Но по-моему, эти ограничения в ИБ - не "технические"
думаете НБУ наложил ограничения?
Куратор
Думаю банк зацікавлений в стабільній роботі ІБ,помилилися у вибору розробників,а зараз назад вже не вернешся.Крутий ІБ був в Дельта банку,бомба було,незнаю хто розробник,ще ЮСБ,що можна внше вибрати. Офіційна статистика 400к карт всього,а активних тільки 10к.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 12:58
звонили с банка предлагают гривну под 19-ть% разместить
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brainybird
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Додано: Суб 12 січ, 2019 13:24
brainybird
на який срок, умови?
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greenozon
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Додано: Суб 12 січ, 2019 13:57
greenozon
если на 1 месяц, то тогда точно кирдык на подходе
. А
brainybird, наверно уже бежит с торбой в отделение.
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Дядя Дима
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Додано: Суб 12 січ, 2019 15:06
Дядя Дима написав:greenozon
если на 1 месяц, то тогда точно кирдык на подходе
. А
brainybird, наверно уже бежит с торбой в отделение.
В Фарсі куча депо під 19% - на сайті можна глянути.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Суб 12 січ, 2019 15:08
Вкладчик1234 написав:
Куратор
Джерело інфо...таким не слід розкидатись?
Гриценко...наш Президент
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Додано: Суб 12 січ, 2019 15:30
Квесторе_поверніться написав: Вкладчик1234 написав:
Куратор
Джерело інфо...таким не слід розкидатись?
Я ж писал, что "так думаю"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 12 січ, 2019 15:36
Квесторе_поверніться написав: Дядя Дима написав:greenozon
если на 1 месяц, то тогда точно кирдык на подходе
. А
brainybird, наверно уже бежит с торбой в отделение.
В Фарсі куча депо під 19% - на сайті можна глянути.
Так тож на сайти для читателей, а тут по телепону
Это же главнее.
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