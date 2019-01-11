Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 січ, 2019 15:38
Вкладчик1234 написав: Квесторе_поверніться написав: Вкладчик1234 написав:
Куратор
Джерело інфо...таким не слід розкидатись?
Я ж писал, что "так думаю"
Нет там никакого куратора и никто им ничего не запрещает, руки у ответственных специалистов не с того места растут - это стало понятно сразу после переезда на упц и запуска нового иб. Народ, пользовавшийся нормальным старым иб потянулся на выход, вот они и пылесосят, чтобы остановить отток.
Кашель лаврова
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Додано: Суб 12 січ, 2019 15:51
Квесторе_поверніться написав:
В Фарсі куча депо під 19% - на сайті можна глянути.
Может, я не ту кучу разгребаю?
19% только на два года - "Пенсионный" и "Альтернативный":
Депозиты
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
octopus
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Додано: Суб 12 січ, 2019 16:43
octopus написав: Квесторе_поверніться написав:
В Фарсі куча депо під 19% - на сайті можна глянути.
Может, я не ту кучу разгребаю?
19% только на два года - "Пенсионный" и "Альтернативный":
Депозиты
Этого мало? Общедоступное предложение, без инд. условий. Или нужно предрекать крах банку при любом неожиданном звонке?
Порт
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