Нет там никакого куратора и никто им ничего не запрещает, руки у ответственных специалистов не с того места растут - это стало понятно сразу после переезда на упц и запуска нового иб. Народ, пользовавшийся нормальным старым иб потянулся на выход, вот они и пылесосят, чтобы остановить отток. Кашель лаврова
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