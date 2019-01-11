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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3351335233533354

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:38

  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:Куратор

Джерело інфо...таким не слід розкидатись?

Я ж писал, что "так думаю"

Нет там никакого куратора и никто им ничего не запрещает, руки у ответственных специалистов не с того места растут - это стало понятно сразу после переезда на упц и запуска нового иб. Народ, пользовавшийся нормальным старым иб потянулся на выход, вот они и пылесосят, чтобы остановить отток.
Кашель лаврова
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:51

  Квесторе_поверніться написав:В Фарсі куча депо під 19% - на сайті можна глянути.
Может, я не ту кучу разгребаю? :P
19% только на два года - "Пенсионный" и "Альтернативный": Депозиты
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 16:43

  octopus написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Фарсі куча депо під 19% - на сайті можна глянути.
Может, я не ту кучу разгребаю? :P
19% только на два года - "Пенсионный" и "Альтернативный": Депозиты

Этого мало? Общедоступное предложение, без инд. условий. Или нужно предрекать крах банку при любом неожиданном звонке?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 18:32

  octopus написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Фарсі куча депо під 19% - на сайті можна глянути.
Может, я не ту кучу разгребаю? :P
19% только на два года - "Пенсионный" и "Альтернативный": Депозиты

Найкраща пропозиція, Крок назустріч++
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 20:43

  octopus написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Фарсі куча депо під 19% - на сайті можна глянути.
Может, я не ту кучу разгребаю? :P
19% только на два года - "Пенсионный" и "Альтернативный": Депозиты


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greenozon
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greenozon Да, они сразу спрашивают: "Заявку оформили на Минфине?"
ishvara
 
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