Форвард Банк Forward Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 січ, 2019 15:38
Вкладчик1234 написав: Квесторе_поверніться написав: Вкладчик1234 написав:
Куратор
Джерело інфо...таким не слід розкидатись?
Я ж писал, что "так думаю"
Нет там никакого куратора и никто им ничего не запрещает, руки у ответственных специалистов не с того места растут - это стало понятно сразу после переезда на упц и запуска нового иб. Народ, пользовавшийся нормальным старым иб потянулся на выход, вот они и пылесосят, чтобы остановить отток.
Кашель лаврова
Stringer
Повідомлень: 8909
З нами з: 23.01.13
Подякував: 258 раз.
Подякували: 1254 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 12 січ, 2019 15:51
Квесторе_поверніться написав:
В Фарсі куча депо під 19% - на сайті можна глянути.
Может, я не ту кучу разгребаю?
19% только на два года - "Пенсионный" и "Альтернативный":
Депозиты
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
octopus
Повідомлень: 3579
З нами з: 16.10.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 132 раз.
Профіль
Додано: Суб 12 січ, 2019 16:43
octopus написав: Квесторе_поверніться написав:
В Фарсі куча депо під 19% - на сайті можна глянути.
Может, я не ту кучу разгребаю?
19% только на два года - "Пенсионный" и "Альтернативный":
Депозиты
Этого мало? Общедоступное предложение, без инд. условий. Или нужно предрекать крах банку при любом неожиданном звонке?
Порт
Повідомлень: 682
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 44 раз.
Профіль
Додано: Суб 12 січ, 2019 18:32
octopus написав: Квесторе_поверніться написав:
В Фарсі куча депо під 19% - на сайті можна глянути.
Может, я не ту кучу разгребаю?
19% только на два года - "Пенсионный" и "Альтернативный":
Депозиты
Найкраща пропозиція, Крок назустріч++
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 27233
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1380 раз.
Профіль
Додано: Суб 12 січ, 2019 20:43
octopus написав: Квесторе_поверніться написав:
В Фарсі куча депо під 19% - на сайті можна глянути.
Может, я не ту кучу разгребаю?
19% только на два года - "Пенсионный" и "Альтернативный":
Депозиты
цікава зносочка для Альтернативного
http://prntscr.com/m6c3k4
лише зараз побачив
greenozon
Повідомлень: 3887
З нами з: 01.06.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 180 раз.
Профіль
Додано: Суб 12 січ, 2019 23:04
greenozon Да, они сразу спрашивают: "Заявку оформили на Минфине?"
ishvara
Повідомлень: 1327
З нами з: 09.12.12
Подякував: 199 раз.
Подякували: 78 раз.
Профіль
Додано: Суб 12 січ, 2019 23:12
ishvara
в інших банках (можливо) теж перевіряють цей факт, але такого питання прямо в лоб не задають!
виходить Барсік найбільше полюбився із Мінфіном
симбіоз такий собі депозитний
greenozon
Повідомлень: 3887
З нами з: 01.06.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 180 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
66417
8216460
Нед 13 січ, 2019 00:29 kreuz
11319
1648055
Нед 13 січ, 2019 00:16 kreuz
4357
598563
Суб 12 січ, 2019 23:24 la9