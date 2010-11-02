Эта зносочка еще аж с 2015 года
Более того, поначалу сотрудники отделений даже не знали, что такое "Альтернативеый", т.к. этот депозит открывался только после подтверждения о подаче заявки на Минфине.
Т.е. процедура была такая:
1. подать заявку на сайте Минфина
2. придти в отделение и полчаса объяснять менеджеру, что хочешь открыть вклад "Альтернативеый", о котором менеджер ни слухом, ни духом
3. специалист обращается к начальнику отделения
4. начальник звонит в Минфин и там подтверждают, что заявка получена
5. после этого менеджер под диктовку начальника отделения оформляет Альтернативный под 26% годовых
и плюс бонус от Минфина