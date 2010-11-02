Нет там никакого куратора и никто им ничего не запрещает, руки у ответственных специалистов не с того места растут - это стало понятно сразу после переезда на упц и запуска нового иб. Народ, пользовавшийся нормальным старым иб потянулся на выход, вот они и пылесосят, чтобы остановить отток. Кашель лаврова
Квесторе_поверніться написав:В Фарсі куча депо під 19% - на сайті можна глянути.
Может, я не ту кучу разгребаю? 19% только на два года - "Пенсионный" и "Альтернативный": Депозиты
Найкраща пропозиція, Крок назустріч++
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Эта зносочка еще аж с 2015 года Более того, поначалу сотрудники отделений даже не знали, что такое "Альтернативеый", т.к. этот депозит открывался только после подтверждения о подаче заявки на Минфине.
Т.е. процедура была такая: 1. подать заявку на сайте Минфина 2. придти в отделение и полчаса объяснять менеджеру, что хочешь открыть вклад "Альтернативеый", о котором менеджер ни слухом, ни духом 3. специалист обращается к начальнику отделения 4. начальник звонит в Минфин и там подтверждают, что заявка получена 5. после этого менеджер под диктовку начальника отделения оформляет Альтернативный под 26% годовых и плюс бонус от Минфина
lubopytnaya написав:под диктовку начальника отделения оформляет Альтернативный под 26% годовых и плюс бонус от Минфина
оце були часи! ЖИРРР
2) оскільки я до нового ІБ майже не бував в відділеннях, а в старому ІБ такого депозиту ніколи не було.. тому лише зараз запримітив До речі, який ваш рекорд по %% депозиту? (гривня і валюта) давайте троха раззадорим народ
lubopytnaya написав:под диктовку начальника отделения оформляет Альтернативный под 26% годовых и плюс бонус от Минфина
оце були часи! ЖИРРР
2) оскільки я до нового ІБ майже не бував в відділеннях, а в старому ІБ такого депозиту ніколи не було.. тому лише зараз запримітив До речі, який ваш рекорд по %% депозиту? (гривня і валюта) давайте троха раззадорим народ
Фідо - 50-60%. Приват - 32% грязними (було недовго, до 1 місяця або 2 тижні)
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