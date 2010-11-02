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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 січ, 2019 18:03
greenozon написав:
До речі, який ваш рекорд по %% депозиту?
(гривня і валюта)
давайте троха раззадорим народ
Ну, если только по памяти, т.к. лень договоры искать
2015 годА-банк
Акция "Индейцы Майа"
На год 26% безналоговых (т.е. грязными около 33%), налоги банк платил за свой счет
13% безналоговых в долларах и евро (т.е. грязными 16%), налоги банк платил за свой счетТраст
Тоже 26% безналоговых + бонус от Минфина, но на полгода или на четыре месяца (не помню уже) Фидо-банк
"Коммунальная акция" под 40% годовых
Жадность и Отвага!
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Додано: Пон 14 січ, 2019 10:21
По Федоту было 62% годовых чистыми)
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guntherhouse777
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Додано: Пон 14 січ, 2019 11:17
Закінчується Максимум ++++ (двохрічний з виплатою % в кінці). Під яку ставку пролонгується ?
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Додано: Пон 14 січ, 2019 12:01
guntherhouse777 написав:
По Федоту было 62% годовых чистыми)
Да я тоже помню, что было порядка 60%
Но пока писала ответ, то засомневалась по поводу такой щедрости - уж два с половиной года прошло с кончины Фидота, всего и не упомнишь...
Поэтому указала 40, чтобы людей не смешить
Жадность и Отвага!
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Додано: Пон 14 січ, 2019 20:25
Сегодня хотел снять с БВК определённую сумму в банкомате Форварда и, опп - нежданчик: с каждого снятия блокируется 0,5%. Сотрудница в отделении пояснила, что на следующий день заблокированная сумма разблокируется. То такое - завтра проверим, но сам факт введения блокировки в собственном банкомате, без уведомления заранее очень плохо пахнет.
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Порт
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:27
Порт написав:
Сегодня хотел снять с БВК определённую сумму в банкомате Форварда и, опп - нежданчик: с каждого снятия блокируется 0,5%. Сотрудница в отделении пояснила, что на следующий день заблокированная сумма разблокируется. То такое - завтра проверим, но сам факт введения блокировки в собственном банкомате, без уведомления заранее очень плохо пахнет.
Давно уже так.
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jay2004
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:55
jay2004 написав: Порт написав:
Сегодня хотел снять с БВК определённую сумму в банкомате Форварда и, опп - нежданчик: с каждого снятия блокируется 0,5%. Сотрудница в отделении пояснила, что на следующий день заблокированная сумма разблокируется. То такое - завтра проверим, но сам факт введения блокировки в собственном банкомате, без уведомления заранее очень плохо пахнет.
Давно уже так.
Ещё неделю назад блокировки не было.
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Порт
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Додано: Пон 14 січ, 2019 22:03
Порт написав:
Сегодня хотел снять с БВК определённую сумму в банкомате Форварда и, опп - нежданчик: с каждого снятия блокируется 0,5%. Сотрудница в отделении пояснила, что на следующий день заблокированная сумма разблокируется. То такое - завтра проверим, но сам факт введения блокировки в собственном банкомате, без уведомления заранее очень плохо пахнет.
у михайловского такое было, имхо виноват "новый процессинг".
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
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Додано: Пон 14 січ, 2019 23:12
Они то вводят блокировку, то не вводят.
С месяц назад я не смогла получить 900 грн - сумма на карте форварда была где-то 920, но "не хватает средств на счету". Пришлось снимать меньше. Дело было в блокировке. А вот пару недель назад сняла без проблем. Просто забыла, что такая была и ввела нужную сумму - и ее выплатили без всяких блокировок.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 10:17
Місяців 3 вже блокування. Може правда раніше не помічав, а тут треба було зняти під нуль, і усе
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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Вів 15 січ, 2019 10:36
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