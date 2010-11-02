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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3352335333543355

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:03

  greenozon написав:До речі, який ваш рекорд по %% депозиту?
(гривня і валюта)
давайте троха раззадорим народ :)

Ну, если только по памяти, т.к. лень договоры искать

2015 год
А-банк
Акция "Индейцы Майа"
На год 26% безналоговых (т.е. грязными около 33%), налоги банк платил за свой счет
13% безналоговых в долларах и евро (т.е. грязными 16%), налоги банк платил за свой счет

Траст
Тоже 26% безналоговых + бонус от Минфина, но на полгода или на четыре месяца (не помню уже)

Фидо-банк
"Коммунальная акция" под 40% годовых
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:21

По Федоту было 62% годовых чистыми)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:17

Автопролонгація Максимум +

Закінчується Максимум ++++ (двохрічний з виплатою % в кінці). Під яку ставку пролонгується ?
Doda
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:01

  guntherhouse777 написав:По Федоту было 62% годовых чистыми)

Да я тоже помню, что было порядка 60%
Но пока писала ответ, то засомневалась по поводу такой щедрости - уж два с половиной года прошло с кончины Фидота, всего и не упомнишь...
Поэтому указала 40, чтобы людей не смешить :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:25

Сегодня хотел снять с БВК определённую сумму в банкомате Форварда и, опп - нежданчик: с каждого снятия блокируется 0,5%. Сотрудница в отделении пояснила, что на следующий день заблокированная сумма разблокируется. То такое - завтра проверим, но сам факт введения блокировки в собственном банкомате, без уведомления заранее очень плохо пахнет.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:27

  Порт написав:Сегодня хотел снять с БВК определённую сумму в банкомате Форварда и, опп - нежданчик: с каждого снятия блокируется 0,5%. Сотрудница в отделении пояснила, что на следующий день заблокированная сумма разблокируется. То такое - завтра проверим, но сам факт введения блокировки в собственном банкомате, без уведомления заранее очень плохо пахнет.


Давно уже так.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:55

  jay2004 написав:
  Порт написав:Сегодня хотел снять с БВК определённую сумму в банкомате Форварда и, опп - нежданчик: с каждого снятия блокируется 0,5%. Сотрудница в отделении пояснила, что на следующий день заблокированная сумма разблокируется. То такое - завтра проверим, но сам факт введения блокировки в собственном банкомате, без уведомления заранее очень плохо пахнет.


Давно уже так.

Ещё неделю назад блокировки не было.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:03

  Порт написав:Сегодня хотел снять с БВК определённую сумму в банкомате Форварда и, опп - нежданчик: с каждого снятия блокируется 0,5%. Сотрудница в отделении пояснила, что на следующий день заблокированная сумма разблокируется. То такое - завтра проверим, но сам факт введения блокировки в собственном банкомате, без уведомления заранее очень плохо пахнет.

у михайловского такое было, имхо виноват "новый процессинг".
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Они то вводят блокировку, то не вводят.
С месяц назад я не смогла получить 900 грн - сумма на карте форварда была где-то 920, но "не хватает средств на счету". Пришлось снимать меньше. Дело было в блокировке. А вот пару недель назад сняла без проблем. Просто забыла, что такая была и ввела нужную сумму - и ее выплатили без всяких блокировок.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

Місяців 3 вже блокування. Може правда раніше не помічав, а тут треба було зняти під нуль, і усе
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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