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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:30
Вопрос по депозиту
Стоит ли открывать депозит в этом банке на полгода? Больно хороший процент с бонусом минфина. Но банк вроде на последнем месте в рейтинге устойчивости. Посоветуйте какие могут быть подводные камни при возврате депозита, и как не попасть на скрытые комиссии.
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:06
в таких вопросах советы дело неблагодарное. Держу депозиты в Русском Стандарте (он же Форвард) с 2012 года. Подводных камней нет. Без комиссий можно снять определенную сумму в день (она прописана в условиях карты). Внизу рейтингов Форвард уже 3 года. Наши рейтинги наполовину объективные. Знаю пример когда банк Хрещатик с 7й позиции рейтинга стал банкротом.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:25
Тоже балуюсь уже больше года.
1) персонал низкоквалифицированный в отделениях. Лучше свести обслуживание к одному посещению отделения (при открытии).
2) Открываем Поточний (2620) к депо. На него будут падать проценты + тело депо. С него на любой банк, по СЕПу - бесплатно. Можно с него и в кассе снимать бесплатно
3) Можно обходится и без карт вовсе, но а) Карта Депозитка - бесплатная везде. Открытие проблематичное (квест). Снятие - условно-ограниченное.
б) Карта Банк В Кармане - обслуживание 17грн/мес.
4) ИБ - желает оставлять лучшего. Сойдёт, но возможности открывать депо онлайн - нету.
Можно готовить Фарсика, но с некоторыми оговорками.
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