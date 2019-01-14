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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3353335433553356

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:30

Вопрос по депозиту

Стоит ли открывать депозит в этом банке на полгода? Больно хороший процент с бонусом минфина. Но банк вроде на последнем месте в рейтинге устойчивости. Посоветуйте какие могут быть подводные камни при возврате депозита, и как не попасть на скрытые комиссии.
korik
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:06

  korik написав:Стоит ли открывать депозит в этом банке на полгода? Больно хороший процент с бонусом минфина. Но банк вроде на последнем месте в рейтинге устойчивости. Посоветуйте какие могут быть подводные камни при возврате депозита, и как не попасть на скрытые комиссии.

в таких вопросах советы дело неблагодарное. Держу депозиты в Русском Стандарте (он же Форвард) с 2012 года. Подводных камней нет. Без комиссий можно снять определенную сумму в день (она прописана в условиях карты). Внизу рейтингов Форвард уже 3 года. Наши рейтинги наполовину объективные. Знаю пример когда банк Хрещатик с 7й позиции рейтинга стал банкротом.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:25

  korik написав:Стоит ли открывать депозит в этом банке на полгода? Больно хороший процент с бонусом минфина. Но банк вроде на последнем месте в рейтинге устойчивости. Посоветуйте какие могут быть подводные камни при возврате депозита, и как не попасть на скрытые комиссии.


Тоже балуюсь уже больше года.
1) персонал низкоквалифицированный в отделениях. Лучше свести обслуживание к одному посещению отделения (при открытии).
2) Открываем Поточний (2620) к депо. На него будут падать проценты + тело депо. С него на любой банк, по СЕПу - бесплатно. Можно с него и в кассе снимать бесплатно :wink:
3) Можно обходится и без карт вовсе, но а) Карта Депозитка - бесплатная везде. Открытие проблематичное (квест). Снятие - условно-ограниченное.
б) Карта Банк В Кармане - обслуживание 17грн/мес. :cry:
4) ИБ - желает оставлять лучшего. Сойдёт, но возможности открывать депо онлайн - нету.

Можно готовить Фарсика, но с некоторыми оговорками. :wink:
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jay2004
 
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