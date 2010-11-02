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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:30
Вопрос по депозиту
Стоит ли открывать депозит в этом банке на полгода? Больно хороший процент с бонусом минфина. Но банк вроде на последнем месте в рейтинге устойчивости. Посоветуйте какие могут быть подводные камни при возврате депозита, и как не попасть на скрытые комиссии.
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:06
в таких вопросах советы дело неблагодарное. Держу депозиты в Русском Стандарте (он же Форвард) с 2012 года. Подводных камней нет. Без комиссий можно снять определенную сумму в день (она прописана в условиях карты). Внизу рейтингов Форвард уже 3 года. Наши рейтинги наполовину объективные. Знаю пример когда банк Хрещатик с 7й позиции рейтинга стал банкротом.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:25
Тоже балуюсь уже больше года.
1) персонал низкоквалифицированный в отделениях. Лучше свести обслуживание к одному посещению отделения (при открытии).
2) Открываем Поточний (2620) к депо. На него будут падать проценты + тело депо. С него на любой банк, по СЕПу - бесплатно. Можно с него и в кассе снимать бесплатно
3) Можно обходится и без карт вовсе, но а) Карта Депозитка - бесплатная везде. Открытие проблематичное (квест). Снятие - условно-ограниченное.
б) Карта Банк В Кармане - обслуживание 17грн/мес.
4) ИБ - желает оставлять лучшего. Сойдёт, но возможности открывать депо онлайн - нету.
Можно готовить Фарсика, но с некоторыми оговорками.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 14:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кстати, сегодня Форвард чуток подкрутил гайки депошникам Альтернативного: мин. порог - 20000 грн, уменьшил размер бонуса - с 0,8% до 0,6% от вклада (12-24 мес.), и ты должен быть НОВЫМ клиентом (без вкладов в Форвард Банке).
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Додано: Вів 15 січ, 2019 14:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
на даний момент сама цікава карта (смачний % на залишок)
і часто бувають акції (+1% до залишку)
але дійсно - отримати її не просто, а дуже непросто (мій досвід)
+50грн !
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Додано: Вів 15 січ, 2019 14:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума ****** Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 15 січ, 2019 14:40
Банка не поважає старих клієнтів...а нові то не занесуть.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума ****** Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Однозначно - сигнал (напилососились), гадаю
+50грн !
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Додано: Вів 15 січ, 2019 15:35
Я не плачу (бо немає такої картки). Скоро и Депозитка закінчується - але гадаю Поточного (2620) хватить з головою.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 15:39
Спостерігається початок розвороту депоставок - вниз... Після того, як клерк з НБУ дав відмашку. Якщо вибори пройдуть спокійно (так говорять різні гадалки) - то депозитні ставки підуть падати... Печалька для депожаб.
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