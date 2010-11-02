які вибори весняні чі осінні?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 17:01
Додано: Вів 15 січ, 2019 19:33
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Додано: Вів 15 січ, 2019 19:36
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Клиентов, которые ранее размещали вклад в Forward Bank
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