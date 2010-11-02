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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3354335533563357

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:01

  jay2004 написав:Спостерігається початок розвороту депоставок - вниз... Після того, як клерк з НБУ дав відмашку. Якщо вибори пройдуть спокійно (так говорять різні гадалки) - то депозитні ставки підуть падати... Печалька для депожаб.

які вибори весняні чі осінні?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:19

думал занести тестовую 10, счас уже непонятно)
Starter
 
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:33

  Starter написав:думал занести тестовую 10, счас уже непонятно)


Уже Альтернативний (с бонусом Минфина) - минимально 20к гривен...
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jay2004
 
Повідомлень: 1568
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:36

В акции не участвуют депозиты

Клиентов, которые ранее размещали вклад в Forward Bank
:roll:
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:Уже Альтернативний (с бонусом Минфина) - минимально 20к гривен...

это как раз понятно)
Starter
 
Повідомлень: 29
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Подякував: 5 раз.
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  #<1 ... 3354335533563357
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