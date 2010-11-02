Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 17:01
jay2004 написав:
Спостерігається початок розвороту депоставок - вниз... Після того, як клерк з НБУ дав відмашку. Якщо вибори пройдуть спокійно (так говорять різні гадалки) - то депозитні ставки підуть падати... Печалька для депожаб.
які вибори весняні чі осінні?
J
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Додано: Вів 15 січ, 2019 19:19
думал занести тестовую 10, счас уже непонятно)
Starter
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Додано: Вів 15 січ, 2019 19:33
Starter написав:
думал занести тестовую 10, счас уже непонятно)
Уже Альтернативний (с бонусом Минфина) - минимально 20к гривен...
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jay2004
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Додано: Вів 15 січ, 2019 19:36
В акции не участвуют депозиты
Клиентов, которые ранее размещали вклад в Forward Bank
J
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Додано: Вів 15 січ, 2019 21:15
jay2004 написав:
Уже Альтернативний (с бонусом Минфина) - минимально 20к гривен...
это как раз понятно)
Starter
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Додано: Сер 16 січ, 2019 00:56
J написав:
В акции не участвуют депозиты
Клиентов, которые ранее размещали вклад в Forward Bank
Интересно какие условия действуют, те что на момент подачи заявки на минфине или на момент подтверждения.
Alexey_k9
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Додано: Сер 16 січ, 2019 07:13
jay2004 написав:
Уже Альтернативний (с бонусом Минфина) - минимально 20к гривен...
а в оф. пдф банку по депо % ще стара цифра... (10ка)
http://www.forward-bank.com/zagalnu_tar ... utamu4.pdf
кому вірити
greenozon
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Додано: Сер 16 січ, 2019 07:23
korik написав:
Стоит ли открывать депозит в этом банке на полгода? Больно хороший процент с бонусом минфина. Но банк вроде на последнем месте в рейтинге устойчивости. Посоветуйте какие могут быть подводные камни при возврате депозита, и как не попасть на скрытые комиссии.
Кто автор "рейтинга устойчивости"?
guntherhouse777
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