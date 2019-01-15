Людина з вулиці
але ж відкрити можна лише після подачі заявки на бонус від Мінфіна
без заяки навіть на 10 не відкриють
а подавати заявку щоб відкрити на 10 - буде більш ніж дивно, погодтесь!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 січ, 2019 13:42
Людина з вулиці
але ж відкрити можна лише після подачі заявки на бонус від Мінфіна
без заяки навіть на 10 не відкриють
а подавати заявку щоб відкрити на 10 - буде більш ніж дивно, погодтесь!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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