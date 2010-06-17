Людина з вулиці
але ж відкрити можна лише після подачі заявки на бонус від Мінфіна
без заяки навіть на 10 не відкриють
а подавати заявку щоб відкрити на 10 - буде більш ніж дивно, погодтесь!
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Додано: Сер 16 січ, 2019 13:42
Людина з вулиці
але ж відкрити можна лише після подачі заявки на бонус від Мінфіна
без заяки навіть на 10 не відкриють
а подавати заявку щоб відкрити на 10 - буде більш ніж дивно, погодтесь!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 16 січ, 2019 14:32
Попередження в тарифах про заявку на Мінфіні виглядає як підказка про можливий додатковий відсоток по Альтернативному. Не думаю, що відсутність такої стане на заваді оформленню.
Ну а якщо вже хочеться перестрахуватися від гіпотетичного буквоїдства, то чому ні - дійсно можна оформити "безбонусну" заявку. Сума ж в заявці не зазначається.
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:38
Ужасный банк
Потерял карту, нужно снять деньги в кассе. Сижу уже полтора часа, написал заявку, теперь её не могу подтвердить уже больше часа. Офпред, что это за дела?
Киев, отделение на Саксаганского.
В кассе есть перерыв, который не указан на странице банка. Как вообще обслуживание может быть таким?
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
так там же ГО!
Подымитесь на 3й эт., прям до Кошеленко К., передайте привет от форумчан и расскажите, шо вы про все это думаете
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ура! Спустя 2 месяца и несколько жалоб-уточнений банк таки выплатил недостающий кешбек потерянный вовремя переноса биллинга в октябре. Салют! Цена вопроса: 120 + 40грн.
Негатив. На следующий день после того как я снял в кассе 25к грн на фин.телефон стали раздаваться звонки с предложением разместить депозит. После моего вежливого отказа колл-центра банка ещё 4 (!) раза в течении 1 часа звонил, чтобы снова и снова предложить депозит Серьёзно?
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:34
clientage
Турникеты там и будка с охраной. %)
Я удивился, что там уже работают с обычними клиентами. Отделение через дорогу уже закрыто, а в этом просто какие-то слоупоки работают.
Деньги снял через 2 часа.
Додано: Сер 16 січ, 2019 18:20
Через ІБ з карткового на ощадний за 15 хвилин заходять.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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