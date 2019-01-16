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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3355335633573358

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:42

Людина з вулиці

але ж відкрити можна лише після подачі заявки на бонус від Мінфіна
без заяки навіть на 10 не відкриють

а подавати заявку щоб відкрити на 10 - буде більш ніж дивно, погодтесь! :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:32

Попередження в тарифах про заявку на Мінфіні виглядає як підказка про можливий додатковий відсоток по Альтернативному. Не думаю, що відсутність такої стане на заваді оформленню.

Ну а якщо вже хочеться перестрахуватися від гіпотетичного буквоїдства, то чому ні - дійсно можна оформити "безбонусну" заявку. Сума ж в заявці не зазначається.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:38

Ужасный банк

Потерял карту, нужно снять деньги в кассе. Сижу уже полтора часа, написал заявку, теперь её не могу подтвердить уже больше часа. Офпред, что это за дела?
Киев, отделение на Саксаганского.
В кассе есть перерыв, который не указан на странице банка. Как вообще обслуживание может быть таким?
alexki
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

  alexki написав:Киев, отделение на Саксаганского

так там же ГО!
Подымитесь на 3й эт., прям до Кошеленко К., передайте привет от форумчан и расскажите, шо вы про все это думаете :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ура! Спустя 2 месяца и несколько жалоб-уточнений банк таки выплатил недостающий кешбек потерянный вовремя переноса биллинга в октябре. Салют! Цена вопроса: 120 + 40грн.

Негатив. На следующий день после того как я снял в кассе 25к грн на фин.телефон стали раздаваться звонки с предложением разместить депозит. После моего вежливого отказа колл-центра банка ещё 4 (!) раза в течении 1 часа звонил, чтобы снова и снова предложить депозит :( Серьёзно? :shock:
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:34

clientage

Турникеты там и будка с охраной. %)
Я удивился, что там уже работают с обычними клиентами. Отделение через дорогу уже закрыто, а в этом просто какие-то слоупоки работают.

Деньги снял через 2 часа.
alexki
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:20

  alexki написав:clientage

Турникеты там и будка с охраной. %)
Я удивился, что там уже работают с обычними клиентами. Отделение через дорогу уже закрыто, а в этом просто какие-то слоупоки работают.

Деньги снял через 2 часа.

Через ІБ з карткового на ощадний за 15 хвилин заходять.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:18

Только что переоформил закончившийся деп во второй новый "Альтернативный". В договоре указана сумма от 10 тыс. Манагер говорит, что у них ничего не изменилось.
Заявку на Минфине оформлял до изменений. Минфин говорит, что, значит, будут действовать условия на момент оформл.заявки. Посмотрим.
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