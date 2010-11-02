RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3356335733583359

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:10

  Клиент_ написав:Только что переоформил закончившийся деп во второй новый "Альтернативный". В договоре указана сумма от 10 тыс. Манагер говорит, что у них ничего не изменилось.
Заявку на Минфине оформлял до изменений. Минфин говорит, что, значит, будут действовать условия на момент оформл.заявки. Посмотрим.

На сайте по-прежнему 10 тыс.
ishvara
 
Повідомлень: 1329
З нами з: 09.12.12
Подякував: 200 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:10

Сьогодні перераховував гроші СЕП до ОТП. Двічі отримував підтвердження від ОТП за кілька годин. Я правильно розумію, що навіть переглянути власні депозити тепер не можна?
VASH
 
Повідомлень: 349
З нами з: 26.10.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3356335733583359
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MASolomko, temjap4 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6647, 6648, 6649
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
66487 8231123
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 22:35
IMPRINTER
Банк Глобус 1 ... 438, 439, 440
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4397 603004
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 22:31
Людина з вулиці
ОТП БАНК 1 ... 572, 573, 574
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5731 1347294
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 22:08
Aps

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (306)
17.01.2019 22:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.