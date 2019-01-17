Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 21:10
Клиент_ написав:
Только что переоформил закончившийся деп во второй новый "Альтернативный". В договоре указана сумма от 10 тыс. Манагер говорит, что у них ничего не изменилось.
Заявку на Минфине оформлял до изменений. Минфин говорит, что, значит, будут действовать условия на момент оформл.заявки. Посмотрим.
На сайте по-прежнему 10 тыс.
ishvara
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Додано: Чет 17 січ, 2019 22:10
Сьогодні перераховував гроші СЕП до ОТП. Двічі отримував підтвердження від ОТП за кілька годин. Я правильно розумію, що навіть переглянути власні депозити тепер не можна?
VASH
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Додано: Чет 17 січ, 2019 23:33
VASH написав:
Я правильно розумію, що навіть переглянути власні депозити тепер не можна?
якщо ви про ІБ Форварда - можна,
див наприклад
http://prntscr.com/m8mlhy
greenozon
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:42
В декабре оформил альтернативный под минфин +2% и доп.бонус по промокоду +200 если в одном банке.
Вчера зачислили 100 грн. на карту. WTF ?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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П'ят 18 січ, 2019 10:46 sola
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