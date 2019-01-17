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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3356335733583359

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:10

  Клиент_ написав:Только что переоформил закончившийся деп во второй новый "Альтернативный". В договоре указана сумма от 10 тыс. Манагер говорит, что у них ничего не изменилось.
Заявку на Минфине оформлял до изменений. Минфин говорит, что, значит, будут действовать условия на момент оформл.заявки. Посмотрим.

На сайте по-прежнему 10 тыс.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:10

Сьогодні перераховував гроші СЕП до ОТП. Двічі отримував підтвердження від ОТП за кілька годин. Я правильно розумію, що навіть переглянути власні депозити тепер не можна?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 23:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  VASH написав:Я правильно розумію, що навіть переглянути власні депозити тепер не можна?


якщо ви про ІБ Форварда - можна,

див наприклад http://prntscr.com/m8mlhy
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:42

В декабре оформил альтернативный под минфин +2% и доп.бонус по промокоду +200 если в одном банке.
Вчера зачислили 100 грн. на карту. WTF ? :shock:
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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