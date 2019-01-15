Клиент_ написав:Только что переоформил закончившийся деп во второй новый "Альтернативный". В договоре указана сумма от 10 тыс. Манагер говорит, что у них ничего не изменилось. Заявку на Минфине оформлял до изменений. Минфин говорит, что, значит, будут действовать условия на момент оформл.заявки. Посмотрим.
Клиентов, которые ранее размещали вклад в Forward Bank
Это правило сейчас появилось или в декабре тоже было?
Сейчас (с 15.01.2019).
Ё-ё-ё-ёпрст!!! Все домашние сходили открыли депозит в декабре с бонусом Минфина, а я заболел, то чего-то решил пока не оформлять заявку, раз не иду еще открывать. Вот это лажа! Чего я заявку не подал? Сейчас еще б неделю была действительна Что интересно, последний раз был вкладчиком еще во времена Русского стандарта лет эдак семь назад. Но все равно, говорят, бонус не дадут. Какая у них, блин, отменная память.
lov2108 написав:В декабре оформил альтернативный под минфин +2% и доп.бонус по промокоду +200 если в одном банке. Вчера зачислили 100 грн. на карту. WTF ?
Що каже мінфін?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.